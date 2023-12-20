Яковлев Иван Яковлевич
Место рожденияМордовская АССР, Куйбышевский р-н, с. Мулдагин
Дата рождения1903
Дата смерти23.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Петрова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Яковлева (Петрова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1941
Дочь: Михайлова (Яковлева) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева (Петрова) Александра Петровна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
23.04.1942