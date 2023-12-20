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Яковлев Иван Яковлевич

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Место рождения

Мордовская АССР, Куйбышевский р-н, с. Мулдагин

Дата рождения

1903

Дата смерти

23.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1930 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Петрова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Петрова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Яковлев Василий Иванович

Мать ребёнка: Яковлева (Петрова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1941

Дочь: Михайлова (Яковлева) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева (Петрова) Александра Петровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
23.04.1942

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