Антипов Виктор
Место рождениясмоленская область
Дата рождения1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
смоленская область
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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