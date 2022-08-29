Антипов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Виктор

Место рождения

смоленская область

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Антипов Сергей Степанович

Мать: Антипова Мария Романовна

смоленская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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