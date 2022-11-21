Суриков Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суриков Валентин Инакентьевич
Мать: Сурикова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурикова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Марченко Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суриков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Марченко Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно