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Суриков Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суриков Валентин Инакентьевич

Мать: Сурикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурикова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Марченко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суриков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Марченко Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Наталья Владимировна

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