Вендольский Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вендольский Иосиф Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вендольский Эдуард Иосифович

Мать ребёнка: Утинская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вендольский Александр Иосифович

Мать ребёнка: Утинская Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утинская Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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