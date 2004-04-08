Горшков Николай Мартынович
Место рождения
Дата рождения12.08.1939
Дата смерти08.04.2004
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
Рождение ребёнка
26.12.1961
Сын: Горшков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Горских Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1964
Дочь: Горшкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Горских Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1976
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Автономовна
Ямск, Ольский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2004