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Горшков Николай Мартынович

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Место рождения

Тауйск, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

12.08.1939

Дата смерти

08.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Горшков Мартын Перфильевич

Мать: Горшкова Анна Фёдоровна

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
26.12.1961

Сын: Горшков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Горских Екатерина Ивановна

Тауйск, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
08.07.1964

Дочь: Горшкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Горских Екатерина Ивановна

Ола, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
04.09.1976

Сын: Беляев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Автономовна

Ямск, Ольский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Татьяна Автономовна

Смерть
08.04.2004
Ола, Ольский, Магаданская область
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