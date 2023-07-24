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Рыжева Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

После 1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Рыжева Марфа Абрамовна

Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
До 1808 ст.

Муж: Рыжев Абрам Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Рыжев Никон Абрамович

Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Рыжева Марья Абрамовна

Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Рыжев Маркел Абрамович

Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1818 ст.
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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