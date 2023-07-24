Рыжева Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиПосле 1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Рыжева Марфа Абрамовна
Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович
Бракосочетание
До 1808 ст.
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Рыжева Марья Абрамовна
Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Рыжев Абрам Семёнович
Смерть
После 1818 ст.