Wrede af Elimä (Breitenstein) Laelia Aline
Место рожденияVernitsa, Pyhäjärvi Vpl, Finland
Дата рождения12.04.1883
Дата смерти28.07.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1880 и 1889
Рождение
12.04.1883
Vernitsa, Pyhäjärvi Vpl, Finland
Место жительства
Между 1898 и 1909
Бракосочетание
10.08.1909
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Rabbe Fabian Wrede af Elimä
Смерть
28.07.1939
Helsingfors, Finland