Wrede af Elimä (Breitenstein) Laelia Aline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wrede af Elimä (Breitenstein) Laelia Aline

Место рождения

Vernitsa, Pyhäjärvi Vpl, Finland

Дата рождения

12.04.1883

Дата смерти

28.07.1939

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1880 и 1889
Рождение
12.04.1883

Отец: Breitenstein Wilhelm Robert

Мать: Breitenstein Alexandrine Jeanette

Vernitsa, Pyhäjärvi Vpl, Finland
Место жительства
Между 1898 и 1909
Бракосочетание
10.08.1909

Муж: Wrede Af Elimä Rabbe Fabian

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Rabbe Fabian Wrede af Elimä
Смерть
28.07.1939
Helsingfors, Finland
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