Сойтту (Soittu) Андрей (Andreas) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1914
Сын: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич
Мать ребёнка: Олликкайнен (Ollikainen) Елена (Helena)
Смерть
Неизвестно