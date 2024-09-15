Сойтту (Soittu) Андрей (Andreas) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сойтту (Soittu) Андрей (Andreas) Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олликкайнен (Ollikainen) Елена (Helena)

Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Мать ребёнка: Олликкайнен (Ollikainen) Елена (Helena)

Смерть
Неизвестно

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