Штепа Марфа Кондратьевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1874
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-120,зап-56
Бракосочетание
1876
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.10.1877
Сын: Штепа Мл. Иван Александрович
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-31,зап-52
Рождение ребёнка
29.03.1880
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.05.1882
Сын: Штепа Афанасия Александрович
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно