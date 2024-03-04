Милоданович Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милоданович Ольга Евгеньевич
Отец ребёнка: Милоданович Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милоданович Елена Евгеньевич
Отец ребёнка: Милоданович Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Милоданович Всеволод Евгеньевич
Отец ребёнка: Милоданович Евгений Александрович
Смерть
Неизвестно