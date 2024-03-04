Милоданович Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милоданович Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милоданович Ольга Евгеньевич

Отец ребёнка: Милоданович Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милоданович Елена Евгеньевич

Отец ребёнка: Милоданович Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милоданович Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Милоданович Всеволод Евгеньевич

Отец ребёнка: Милоданович Евгений Александрович

Смерть
Неизвестно

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