Кошелева (Борисова) Пелагея Ефимовна
Место рожденияхутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1910
хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Государственный Архив Липецкой областиМетрические книги церквей (по уездам). Взято из "Путеводителя по госарихиву Липецкой области", Липецк, 2008Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 364 ед. х... Показать все
Смерть
Неизвестно