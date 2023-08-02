Кошелева (Борисова) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Борисова) Пелагея Ефимовна

Место рождения

хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Борисов Ефим Константинович

Мать: Борисова Феодосия Михайловна

хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Государственный Архив Липецкой областиМетрические книги церквей (по уездам). Взято из "Путеводителя по госарихиву Липецкой области", Липецк, 2008Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 364 ед. х... Показать все
Смерть
Неизвестно
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