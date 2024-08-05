Евдокия (Авдотья) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Авдотья) Семёновна

Евдокия (Авдотья) Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Лебедев (?) Семён Стефанович

Мать: Устинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Геликонский Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Смерть
До 1815

Мы используем куки для улучшения работы сайта.