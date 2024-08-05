Евдокия (Авдотья) Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Лебедев (?) Семён Стефанович
Мать: Устинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Геликонский Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Смерть
До 1815