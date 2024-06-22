Соколова Юлия Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Юлия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно

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