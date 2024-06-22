Соколова Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Соколов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Соколов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно