Залевский Александр Фёдорович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залевский Александр Фёдорович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1909

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Залевский ?Неизвестно г.р.
Супруги
Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна15.08.1908 г.р.
Дети
Завгородняя (Залевская) Неля Александровна17.11.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Залевский ?

Мать: ?

Бракосочетание
12.11.1929

Жена: Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна

Супруг(-а): Наталья( Тася) Петровна Залевская (Мазанко)

Рождение ребёнка
17.11.1930

Дочь: Завгородняя (Залевская) Неля Александровна

Мать ребёнка: Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна

Смерть
Неизвестно

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