Залевский Александр Фёдорович
мужской, родился 1909
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЗалевский ?Неизвестно г.р.
Супруги
Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна15.08.1908 г.р.
Дети
Завгородняя (Залевская) Неля Александровна17.11.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Залевский ?
Мать: ?
Бракосочетание
12.11.1929
Рождение ребёнка
17.11.1930
Дочь: Завгородняя (Залевская) Неля Александровна
Мать ребёнка: Залевская (Мазанко) Наталья (Тася) Петровна
Смерть
Неизвестно