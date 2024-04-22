Тамъярв (Шмидт) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамъярв (Шмидт) Зинаида

Тамъярв (Шмидт) Зинаида

avatar

Место рождения

Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.06.1909

Дата смерти

22.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1909

Отец: Шмидт Август

Мать: Шмидт Елена

Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1922 и 1929

Муж: Тамъярв Карла Карл

Крещение
Между 1922 и 1926
Рождение ребёнка
1930

Сын: Педдер Николай Педдер Николай Густавович

Отец ребёнка: Педдер Густав

Бракосочетание
Между 1930 и 1938

Муж: Педдер Густав

Рождение ребёнка
15.01.1939

Дочь: Воробьева Койдула

Отец ребёнка: Педдер Густав

Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.05.1980

Муж: Козлов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Козлов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Тамъярв Карла Карл

Работа или профессия
Неизвестно
Grinder, housewife
Смерть
22.11.1992
Похороны
Неизвестно
Novo-Yuzhnoe cemetery 2/1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close