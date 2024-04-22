Тамъярв (Шмидт) Зинаида
Место рождения
Дата рождения24.06.1909
Дата смерти22.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1909
Отец: Шмидт Август
Мать: Шмидт Елена
Бракосочетание
Между 1922 и 1929
Муж: Тамъярв Карла Карл
Крещение
Между 1922 и 1926
Рождение ребёнка
1930
Сын: Педдер Николай Педдер Николай Густавович
Отец ребёнка: Педдер Густав
Бракосочетание
Между 1930 и 1938
Муж: Педдер Густав
Рождение ребёнка
15.01.1939
Дочь: Воробьева Койдула
Отец ребёнка: Педдер Густав
Бракосочетание
23.05.1980
Муж: Козлов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Козлов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Тамъярв Карла Карл
Работа или профессия
Неизвестно
Grinder, housewife
Смерть
22.11.1992
Похороны
Неизвестно
Novo-Yuzhnoe cemetery 2/1