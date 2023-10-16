Киселёв Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселёв Пётр
Бракосочетание
11.02.1918
Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
07.01.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
29.10.1925
Рождение ребёнка
15.11.1928
Рождение ребёнка
11.06.1935
Смерть
Неизвестно