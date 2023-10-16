Киселёв Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселёв Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1918

Жена: Киселёва Александра Григорьевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
29.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
15.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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