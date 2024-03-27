Ханнанова (Хакимова) Хажяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханнанова (Хакимова) Хажяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханнанов Шарафетдин

Рождение ребёнка
10.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханнанов Шарафетдин

Рождение ребёнка
06.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханнанов Шарафетдин

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханнанов Шарафетдин

Рождение ребёнка
16.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханнанов Шарафетдин

Рождение ребёнка
28.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханнанов Шарафетдин

Смерть
1972

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