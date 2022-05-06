Великанова (Кузнецова) Александра Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Кузнецова) Александра Исааковна

Место рождения

Хутор Абрамов, Арчадинской станицы, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского

Дата рождения

1877

Дата смерти

17.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Аким Спиридонович

Зеленовский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Иосиф Акимович

Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева (Великанова) Фекла Акимовна

Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Великанов Иван Акимович

Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Великанов Иван Акимович

Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович

Смерть
17.10.1948

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