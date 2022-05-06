Великанова (Кузнецова) Александра Исааковна
Место рожденияХутор Абрамов, Арчадинской станицы, Усть- Медведицкого округа, Войска Донского
Дата рождения1877
Дата смерти17.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Зеленовский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева (Великанова) Фекла Акимовна
Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Великанов Аким Спиридонович
Смерть
17.10.1948