Рябова (Самохина) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.07.1961
Дата смерти05.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1981
Дочь: Рябова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бубликов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Бубликов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Бубликов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович
Смерть
05.08.2023