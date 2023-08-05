Рябова (Самохина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Самохина) Наталья Владимировна

Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

27.07.1961

Дата смерти

05.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961

Отец: Самохин Владимир Григорьевич

Мать: Самохина Галина Николаевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубликов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1981

Дочь: Рябова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бубликов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Бубликов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Бубликов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Николай Александрович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
05.08.2023
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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