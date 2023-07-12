(Силкова) Марфа Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1885
Сын: Андронов Василий Иванович
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андронов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно