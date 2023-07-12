(Силкова) Марфа Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Силкова) Марфа Филлиповна

(Силкова) Марфа Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1882

Муж: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Андронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Андронов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андронов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close