Ерёмин Валентин Николаевич
Место рожденияТроицкое
Дата рождения16.12.1924
Дата смерти10.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1924
Рождение ребёнка
24.07.1957
Дочь: Недбайло (Ерёмина) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Ерёмина (Карелина) Анна Михайловна
Бракосочетание
11.08.1957
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
10.01.1987
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область