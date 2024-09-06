Ерёмин Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Валентин Николаевич

Место рождения

Троицкое

Дата рождения

16.12.1924

Дата смерти

10.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1924

Отец: Ерёмин Николай Иванович

Мать: Ерёмина Александра Александровна

Рождение ребёнка
24.07.1957

Дочь: Недбайло (Ерёмина) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Ерёмина (Карелина) Анна Михайловна

Бракосочетание
11.08.1957

Жена: Ерёмина (Карелина) Анна Михайловна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
10.01.1987
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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