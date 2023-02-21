Зименко Тарас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зименко Тарас Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лущенко Луценко Матвей

Мать: Зименко Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зименко Иван Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зименко Анна Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зименко Василий Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зименко Николай Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зименко Мария Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зименко Павел Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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