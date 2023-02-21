Зименко Тарас Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лущенко Луценко Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зименко Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зименко Василий Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зименко Николай Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зименко Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Смерть
Неизвестно