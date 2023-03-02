Нор Андрей Максимович
мужской, родился 1841
умер 26.05.1891, Бердянск
ОтецНор МаксимНеизвестно г.р.
Дети
(Нор) Наталия Андреевна09.08.1858 г.р.
Нор Иван (Иоанн) Андреевич09.01.1860 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Нор Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: (Нор) Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.01.1860
Сын: Нор Иван (Иоанн) Андреевич
Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Нор Павел Андреевич
Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.07.1868
Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Бобровская (Нор) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна
Смерть
26.05.1891
Похороны
27.05.1891