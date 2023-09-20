Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульян Павлов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дорофей Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Павлов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Филипп Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Павлов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ксения Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Павлов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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