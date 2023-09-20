Евдокия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Павлов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дорофей Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Павлов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Филипп Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Павлов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Павлов
Смерть
Неизвестно