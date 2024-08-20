Бударина Христина Абрамова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бударина Христина Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
22.12.1888

Сын: Бударин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бударин Иван Семёнович

Плохово,Судогодский уезд, Смолинская волость
Рождение ребёнка
06.05.1901

Дочь: Клавдия Иоановна

Отец ребёнка: Бударин Иван Семёнович

Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
590-14-122 7об-8
Смерть
Неизвестно

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