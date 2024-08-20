Бударина Христина Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1888
Отец ребёнка: Бударин Иван Семёнович
Плохово,Судогодский уезд, Смолинская волость
Рождение ребёнка
06.05.1901
Дочь: Клавдия Иоановна
Отец ребёнка: Бударин Иван Семёнович
Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
590-14-122 7об-8
Смерть
Неизвестно