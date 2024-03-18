Круподер Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
21.02.1973
Сын: Круподер Егор Владимирович
Мать ребёнка: Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1975
Сын: Круподер Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна
Развод
1984
Бракосочетание
1991
Жена: Исламова Резида Анисовна
Рождение ребёнка
22.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исламова Резида Анисовна