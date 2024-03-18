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Круподер Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1947

Отец: Круподер Александр Васильевич

Мать: Гейнке Лилия Александровна

Бракосочетание
1970

Жена: Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1973

Сын: Круподер Егор Владимирович

Мать ребёнка: Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1975

Сын: Круподер Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна

Развод
1984

Жена: Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна

Бракосочетание
1991

Жена: Исламова Резида Анисовна

Рождение ребёнка
22.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исламова Резида Анисовна

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