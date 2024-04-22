Шиверских (Константинов) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских (Константинов) Иван

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Шиверских Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Константинов Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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