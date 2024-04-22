Шиверских (Константинов) Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730 ст.
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Сын: Шиверских Филипп Иванович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Константинов Ефим Иванович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно