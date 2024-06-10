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Мошко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошко Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
16.04.1980

Дочь: Спиридонова (Мошко) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Мошко Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
04.06.1985

Сын: Мошко Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Мошко Вера Анатольевна

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