Мошко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошко Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
16.04.1980
Дочь: Спиридонова (Мошко) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Мошко Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
04.06.1985
Сын: Мошко Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Мошко Вера Анатольевна