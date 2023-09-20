Новик (дев.Кушнир) Рита Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик (дев.Кушнир) Рита Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кушнир Арон

Мать: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2014

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