Матвиенко (Овдина) Светлана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1978
Отец: Валентин
Мать: Овдина Ольга
Рождение ребёнка
10.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
19.07.1997
Дочь: Матвиенко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
18.08.2002
Дочь: Матвиенко Александра Александровна
Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
24.04.2009
Дочь: Матвиенко Ева Александровна
Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
27.07.2012
Сын: Матвиенко Матвей Александрович
Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич