Матвиенко (Овдина) Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко (Овдина) Светлана Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1978

Отец: Валентин

Мать: Овдина Ольга

Рождение ребёнка
10.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
19.07.1997

Дочь: Матвиенко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
18.08.2002

Дочь: Матвиенко Александра Александровна

Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
24.04.2009

Дочь: Матвиенко Ева Александровна

Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
27.07.2012

Сын: Матвиенко Матвей Александрович

Отец ребёнка: Матвиенко Александр Анатольевич

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