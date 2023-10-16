Боярсков Михаил Николаевич
Место рожденияКрасноярский кр. п. Диксон
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боярсков Николай Викторович
Мать: Боярскова Ирина
Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
12.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боярскова Антонина Павловна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)