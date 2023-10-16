Боярсков Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярсков Михаил Николаевич

Место рождения

Красноярский кр. п. Диксон

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боярсков Николай Викторович

Мать: Боярскова Ирина

Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
12.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боярскова Антонина Павловна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боярскова Антонина Павловна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
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