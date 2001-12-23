Рахимова (Рахимова) Мунира Губайдулловна
Место рождения
Дата рождения16.12.1921
Дата смерти23.12.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1921
Отец: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Рождение ребёнка
20.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубагушев Шавали Ергизович
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубагушев Шавали Ергизович
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Смерть
23.12.2001
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно