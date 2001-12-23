Рахимова (Рахимова) Мунира Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Рахимова) Мунира Губайдулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.12.1921

Дата смерти

23.12.2001

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1921

Отец: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Мать: Рахимова Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубагушев Шавали Ергизович

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубагушев Шавали Ергизович

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Смерть
23.12.2001
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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