Кулашко Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулашко Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1959

Отец: не указан

Мать: Богданова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулашко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кулашко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулашко Максим Владимирович

Отец ребёнка: Кулашко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулашко Владимир

Рождение ребёнка
27.01.1979

Сын: Кулашко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кулашко Владимир

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