Кулашко Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулашко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кулашко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулашко Максим Владимирович
Отец ребёнка: Кулашко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулашко Владимир
Рождение ребёнка
27.01.1979
Сын: Кулашко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кулашко Владимир