Русецкая (Коржан) (Коржан) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкая (Коржан) (Коржан) Нина Николаевна

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Место рождения

деревня Бурятская Аларский район Иркутской области

Дата рождения

15.03.1941

Дата смерти

25.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.07.1975

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2012
Похороны
Неизвестно

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