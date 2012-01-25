Русецкая (Коржан) (Коржан) Нина Николаевна
Место рождениядеревня Бурятская Аларский район Иркутской области
Дата рождения15.03.1941
Дата смерти25.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.07.1975
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2012
Похороны
Неизвестно