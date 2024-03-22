Жукова Харитина Кириллова
Место рождения
Дата рождения01.10.1809
Дата смерти28.09.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1809
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1830
Дочь: Маланья Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Рождение ребёнка
05.09.1832
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анисья Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Жуков Иван Павлович
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мавра Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Павел Федоров
Смерть
28.09.1892