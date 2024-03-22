Жукова Харитина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Харитина Кириллова

Жукова Харитина Кириллова

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

01.10.1809

Дата смерти

28.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1830

Дочь: Маланья Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1832

Сын: Жуков Иоаким Павлович

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анисья Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Жуков Иван Павлович

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мавра Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Жуков Павел Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Павел Федоров

Смерть
28.09.1892
Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close