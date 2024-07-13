Гуров Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1960
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1981
Дочь: (Гурова) Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1984
Мать ребёнка: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
16.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна
Смерть
2009