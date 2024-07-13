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Гуров Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1960

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1960

Отец: Гуров Иван Лукьянович

Мать: Гурова (Шеина) Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1981

Дочь: (Гурова) Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
15.02.1984

Сын: Гуров Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
16.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурова (Куделькина) Наталья Михайловна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
2009

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