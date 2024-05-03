Андросова Настя Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова Настя

Андросова Настя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андросова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Андросов Василий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Андросов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Андросов Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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