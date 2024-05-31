Александрова (Чурмакова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Чурмакова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Петр Александрович

Рождение ребёнка
26.05.1968

Дочь: Москалюк (Александрова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Александров Петр Александрович

Рождение ребёнка
19.08.1970

Сын: Александров Александр Петрович

Отец ребёнка: Александров Петр Александрович

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