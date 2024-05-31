Александрова (Чурмакова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1968
Дочь: Москалюк (Александрова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Александров Петр Александрович
Рождение ребёнка
19.08.1970
Сын: Александров Александр Петрович
Отец ребёнка: Александров Петр Александрович