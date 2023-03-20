Настасья Герасимова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Григорий Васильев02.12.1807 г.р.
Дети
Семен Григорьев1832 г.р.
Никандр Григорьев1835 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семен Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Никандр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
30.12.1838
Сын: Ефим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
01.05.1840
Сын: Леонтий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1843
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно