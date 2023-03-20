Настасья Герасимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Настасья Герасимова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Григорий Васильев02.12.1807 г.р.
Дети
Семен Григорьев1832 г.р.
Никандр Григорьев1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Семен Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Никандр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
30.12.1838

Сын: Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
01.05.1840

Сын: Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
07.09.1843

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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