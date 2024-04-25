Мурзин Григорий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мурзина) Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Мурзина) Гликерия Григорьева
Мать ребёнка: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева
Смерть
Неизвестно