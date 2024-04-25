Мурзин Григорий Егоров 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзин Григорий Егоров

Мурзин Григорий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мурзин Егор Афансьев

Мать: Мурзина (Березникова) Акулина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мурзин Антон Григорьев

Мать ребёнка: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мурзина) Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Мурзина) Гликерия Григорьева

Мать ребёнка: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.