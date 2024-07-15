Петрова (Данилова) Ефросиния Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 11.03.1919 по 01.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 11.03.1919 по 01.12.1919
Отец: Данилов Минай (Мина)
Мать: не указана
Справка о браке 01.12.1937 г.: невесте 18 лет. (период 02.12.1918-01.12.1919) Справка о рождении Петровой Г.М. 10.03.1949 г.: возраст матери 29 лет. (период 11.03.1919-10.03.1920)
Бракосочетание
01.12.1937
посёлок Турьинский Кабаковского района Свердловской области. Место работы жениха - МШУ водитель, невесты - домохозяйка. Адрес вступающих в брак - ул.Абоимова, д19
Рождение ребёнка
19.05.1938
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1949
Дочь: Петрова Галина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
справка о рождении
Место жительства
12.04.1949
из справки о рождении: 14. Адрес постоянного жительства родителей - город Коркино, ОСМУ, б. 28. (барак 28).
Смерть
Неизвестно