Юлтаев Файзулла Сагитович
Место рожденияд.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Юлтаев Сагитьян (Сагит)
Мать: Юлтаева Гадиля
д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
22.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1973
Дочь: Якупова Гульшат Одна Из Двойни Файзулловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Якупово Куюргазинский район БАССР