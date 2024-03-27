Юлтаев Файзулла Сагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлтаев Файзулла Сагитович

Место рождения

д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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1973 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Юлтаев Сагитьян (Сагит)

Мать: Юлтаева Гадиля

д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
22.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1973

Дочь: Якупова Гульшат Одна Из Двойни Файзулловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Якупово Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Якупово Куюргазинский район БАССР
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