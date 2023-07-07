Мирон Стефанов(?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиДо 22.04.1867
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Смерть
До 22.04.1867
От родимца.