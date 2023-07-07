Мирон Стефанов(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Стефанов(?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 22.04.1867

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

1839 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иоанн (Иван) Миронович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 22.04.1867
Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
От родимца.

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