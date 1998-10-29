Постникова (Окунева) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1925
Дата смерти29.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Шилова (Постникова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Постников Алексей Никонович
Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.07.1959
Сын: Постников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Постников Алексей Никонович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
29.10.1998