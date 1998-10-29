Постникова (Окунева) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Окунева) Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1925

Дата смерти

29.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Шилова (Постникова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Постников Алексей Никонович

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.07.1959

Сын: Постников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Постников Алексей Никонович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
29.10.1998

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