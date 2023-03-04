Вшивцева (Колупаева) Анна Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1755 ст.
Дочь: (Вшивцева) Мавра Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
10.06.1757 ст.
Сын: Вшивцев Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Вшивцева) Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
22.12.1758 ст.
Дочь: (Вшивцева) Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович
Рождение ребёнка
19.04.1760 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович
Смерть
Неизвестно