Вшивцева (Колупаева) Анна Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Колупаева) Анна Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
03.05.1755 ст.

Дочь: (Вшивцева) Мавра Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
10.06.1757 ст.

Сын: Вшивцев Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Вшивцева) Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
22.12.1758 ст.

Дочь: (Вшивцева) Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович

Рождение ребёнка
19.04.1760 ст.

Сын: Вшивцев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Егорович

Смерть
Неизвестно

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