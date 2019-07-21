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Ермаков Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1931

Дата смерти

21.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1931

Отец: Ермаков Андрей Семенович

Мать: Ермакова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
11.10.?

Дочь: Смирнова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.07.1962

Сын: Ермаков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Ивановна

Бракосочетание
27.07.1962

Жена: Ермакова Мария Ивановна

Смерть
21.07.2019

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