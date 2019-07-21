Ермаков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1931
Дата смерти21.07.2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1931
Рождение ребёнка
11.10.?
Дочь: Смирнова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Ивановна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.07.1962
Сын: Ермаков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ермакова Мария Ивановна
Бракосочетание
27.07.1962
Жена: Ермакова Мария Ивановна
Смерть
21.07.2019