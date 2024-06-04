Булатова Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Зиновия

Булатова Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Фрол Емельянов (Афанасьев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.