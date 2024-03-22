Borowski Antoni
Место рождения
Дата рождения11.02.1883
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1883
Бракосочетание
04.11.1907
Жена: Borowska Kamila
Новоград-Волынский, Житомирська область
Супруг(-а): Antoni Borowski
Рождение ребёнка
30.07.1908
Дочь: Borowska Maria
Мать ребёнка: Borowska Kamila
Рождение ребёнка
21.03.1911
Сын: Borowski Bronisław
Мать ребёнка: Borowska Kamila
Рождение ребёнка
21.01.1917
Сын: Borowski Leonid
Мать ребёнка: Borowska Kamila
Рождение ребёнка
19.06.1918
Сын: Borowski Józef
Мать ребёнка: Borowska Kamila
Рождение ребёнка
15.07.1924
Сын: Borowski Franciszek
Мать ребёнка: Borowska Kamila
Смерть
1944
Tajancza, Kelerowskij, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Kazachstan