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Borowski Antoni

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Место рождения

Федоровка, Житомирська область

Дата рождения

11.02.1883

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Житомирська область
Бракосочетание
04.11.1907

Жена: Borowska Kamila

Новоград-Волынский, Житомирська область
Супруг(-а): Antoni Borowski
Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: Borowska Maria

Мать ребёнка: Borowska Kamila

Тупальцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
21.03.1911

Сын: Borowski Bronisław

Мать ребёнка: Borowska Kamila

Рождение ребёнка
21.01.1917

Сын: Borowski Leonid

Мать ребёнка: Borowska Kamila

Рождение ребёнка
19.06.1918

Сын: Borowski Józef

Мать ребёнка: Borowska Kamila

Тупальцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.07.1924

Сын: Borowski Franciszek

Мать ребёнка: Borowska Kamila

Смерть
1944
Tajancza, Kelerowskij, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Kazachstan
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