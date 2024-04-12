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Авдеева Ольга Исаакова

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

10.08.1867 ст.

Дата смерти

08.09.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1867 ст.

Отец: Авдеев Исаак Иванов

Мать: Самсонова Александра Васильева

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 347об крещение 13.08.1867 г восприемники Авдеев Димитрий Козмин Самсонова Дарья Васильева
Крещение
13.08.1867 ст.
Смерть
08.09.1867 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 381об 2 мес от поноса
Похороны
09.09.1867 ст.
на кладбище дер. Протопоповой
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