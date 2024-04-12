Авдеева Ольга Исаакова
Место рождения
Дата рождения10.08.1867 ст.
Дата смерти08.09.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1867 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 347об крещение 13.08.1867 г восприемники Авдеев Димитрий Козмин Самсонова Дарья Васильева
Крещение
13.08.1867 ст.
Смерть
08.09.1867 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 381об 2 мес от поноса
Похороны
09.09.1867 ст.
на кладбище дер. Протопоповой