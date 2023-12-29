Елисеева (Калиш) Христина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1913
Дата смерти14.02.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амир
Место жительства
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1937
Дочь: (Елисеева) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Елисеев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1942
Дочь: Ломовцева (Елисеева) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Елисеев Павел Андреевич
Смерть
14.02.1954