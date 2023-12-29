Елисеева (Калиш) Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Калиш) Христина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1913

Дата смерти

14.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амир

Место жительства
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1937

Дочь: (Елисеева) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Елисеев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
05.12.1942

Дочь: Ломовцева (Елисеева) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Елисеев Павел Андреевич

Смерть
14.02.1954

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